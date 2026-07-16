Rehabilitación de la pista principal potencia la operatividad de la BAEL

Los trabajos forman parte del plan de contingencia coordinado con las autoridades aeronáuticas nacionales para garantizar la continuidad de las operaciones aéreas y ofrecer una alternativa segura a los pasajeros

CIUDAD MCY.- La operatividad de la Base Aérea «El Libertador» (BAEL), se fortalece con los trabajos de rehabilitación que ejecuta las cuadrillas de Vías de Aragua en la pista principal, una obra enmarcada en el plan de contingencia coordinado con las autoridades aeronáuticas nacionales.

Durante la jornada, el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, supervisó las labores acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, y el comandante del Cuerpo de Ingenieros de la Aviación Militar Bolivariana (Cuingamb), G/D Luis Núñez, constatando el avance de la intervención destinada a restablecer las condiciones de esta infraestructura estratégica para las operaciones aéreas del país.

En ese sentido, Rozo explicó que, previo al asfaltado, fueron ejecutados trabajos de escarificación y remoción de las capas deterioradas de la pista, luego de los daños ocasionados por el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

«Producto de un agrietamiento (…) hoy estamos colocando más de 200 toneladas de mezcla asfáltica tipo P-401, la indicada para este tipo de superficie y para carga pesada», precisó.

Al mismo tiempo, el presidente de la empresa dedicada a la construcción de obras viales en Aragua, resaltó que la rehabilitación de la BAEL permitirá que esta terminal funcione como un aeródromo alterno al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde también se ejecutan trabajos de recuperación en distintos tramos de la pista, además de mantener la recepción de vuelos con ayuda humanitaria proveniente de diversos países.

Rozo agradeció el respaldo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; el ministro para el Transporte, Francisco Garcés, y de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, para la ejecución de esta obra.

La rehabilitación de la pista principal forma parte del plan de contingencia desarrollado junto a las autoridades aeronáuticas nacionales, orientado a preservar la conectividad aérea entre las principales ciudades del país y garantizar una alternativa segura, organizada y eficiente para la atención de pasajeros y operaciones estratégicas.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA