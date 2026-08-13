SNPS y Misión Abuelos y Abuelas de la Patria realizaron abordaje en Guasimal

CIUDAD MCY.- Con el profundo amor y respeto que merecen los adultos mayores, el Sistema Público Nacional de Salud desplegó un abordaje médico especializado casa a casa en el Sector A de la comunidad de Guasimal, municipio Girardot, brindando atención integral a 16 personas de la tercera edad.

Esta acción humanista se fundamenta en las políticas de protección social dirigidas a los adultos mayores por la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quienes engranados con la gobernadora Joana Sánchez y la Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, impulsan el Plan Venezuela Renace para salvaguardar el bienestar del pueblo.

La jornada de salud especializada estuvo organizada por la Dirección Regional de Salud Integral para Personas con Discapacidad Aragua, liderada por la Zujayla Hamad y su adjunta, Katiusca Rodríguez. El despliegue en el terreno contó con la ejecución operativa del Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad (CAIPcD), guiado por Nayelis Bello, cuyos equipos se movilizaron por las veredas del sector para atender de forma directa en sus propios hogares a un total de 16 adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Durante las visitas domiciliarias, un equipo multidisciplinario de profesionales pertenecientes al Servicio Autónomo de Geriatría y gerontología de Aragua (SAGER), realizó evaluaciones clínicas, terapias de fisiatría, controles crónicos y seguimiento nutricional a los abuelos captados. Este tipo de abordajes personalizados busca garantizar el derecho a la salud de quienes presentan movilidad reducida, facilitando el acceso a diagnósticos oportunos, esquemas preventivos y tratamientos médicos sin necesidad de salir de sus hogares.

La autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano, valoró el impacto humano de esta jornada y reafirmó la importancia de cuidar a los adultos mayores de la región. «Nos mantenemos desplegados en cada rincón del estado para dar forma a una Venezuela humana, sensible y solidaria, donde nuestros abuelos y abuelas de la Patria reciban la atención médica digna y especializada que merecen, directo en sus comunidades», enfatizó Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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