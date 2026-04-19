Aula vial «Cuidemos la Vida» se desplegó en Mariño

En la jornada los conductores conocieron la importancia de respetar las señales de tránsito y utilizar la indumentaria correcta al estar frente al volante

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por promover una cultura de responsabilidad en las vías, la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez desplegó un operativo especial de orientación ciudadana enmarcado en el plan nacional «Cuidemos la Vida».

El operativo tomó el semáforo del Centro de Alta Tecnología (CAT), y otro puntos estratégicos del municipio Santiago Mariño donde el equipo de Protección Civil (PC), la dirección de Prevención Municipal y Policia de Mariño abordó a los conductores para hacerle un llamado de concientización sobre respetar las señales de tránsito y utilizar la indumentaria correcta al estar frente al volante.

​Ovidio Peñuela, director de Prevención Municipal y articulador del Frente Preventivo en el estado Aragua indicó que esta jornada busca sensibilizar a los conductores sobre el cumplimiento estricto de las normas de tránsito.

​»Estamos haciendo un llamado a la conciencia y a la educación vial diciendole a los ciudadanos que utilicen el casco, el cinturón de seguridad y que respeten las señales de tránsito porque estos son elementos fundamentales para salvar vidas».

Asimismo, Peñuela mencionó que el equipo se encuentran desplegado en puntos estratégicos.

«Tenemos un equipo en Rosario de Paya especialmente a la altura de Pantín, tambien en Samán de Güere y en los próximos dias estará tambien un equipo en El Macaro impulsando este operativo especial que ha orientado la Gobernadora y el diputado de la Asamblea Nacional, Manuel Hernández».

​Con esta jornada de concientización ciudadana el municipio Santiago Mariño se consolidó como un referente en prevención y seguridad ciudadana en el estado Aragua.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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