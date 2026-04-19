Sector económico de Revenga fortalece el comercio local mediante capacitación estratégica

CIUDAD MCY.- Bajo la premisa de consolidar una economía sólida y organizada, la Dirección de Desarrollo Económico del municipio José Rafael Revenga encabezó un encuentro formativo centrado en la Propiedad Intelectual y el manejo de marcas, dirigido a los diversos sectores que dinamizan la vida comercial de la jurisdicción.

El encuentro, desarrollado en las instalaciones de la Cámara Municipal de El Consejo, reunió a un nutrido grupo de emprendedores, comerciantes, agricultores, artesanos y cultores. Durante la jornada, los asistentes recibieron formación técnica de primera mano sobre los procedimientos legales para el registro de propiedad intelectual, así como herramientas claves para elevar los estándares de calidad de su oferta comercial.

La actividad contó con la participación de María de los Ángeles Cárdenas, representante del Sistema Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). La funcionaria ofreció asesoría integral a los comerciantes revengueños, subrayando que el cumplimiento de la normativa legal vigente es un paso indispensable para blindar sus negocios y potenciar su crecimiento en el mercado formal.

Complementando la visión de modernización, representantes de Ubii Pagos presentaron soluciones tecnológicas orientadas a la optimización de las transacciones comerciales. A través de la orientación sobre puntos de venta y diversos métodos de pago, se brindó a los participantes alternativas confiables para agilizar su dinámica financiera y mejorar la experiencia del consumidor.

Estas iniciativas, enmarcadas en la Primera Línea de Transformación y Desarrollo Económico, ratifican el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de los pequeños y medianos comerciantes, permitiendo así, el avance del municipio en materia comercial y económica.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: CORTESIA