Mega Jornada de Atención Integral benefició a más de 600 personas en Maracay

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A través de una articulación entre los tres niveles de gobierno, la comuna «La Coromoto» recibió servicios de salud especializada, asesoría legal y atención mediante el Sistema de Misiones y Grandes Misiones e instituciones

‎Ciudad MCY.- En un despliegue de compromiso social, orientado a fortalecer el bienestar de todo el pueblo, más de 600 habitantes de la comuna «La Coromoto», en Maracay, fueron atendidos durante una mega jornada de Atención Social Integral, actividad que permitió acercar servicios fundamentales a la población.

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‎Gracias a la articulación entre organismos nacionales, regionales y municipales, los asistentes pudieron acceder a consultas de salud especializada para niños y adultos, como: traumatología, medicina general e interna, cirugía, odontología, pediatría, inmunización y ginecología, por mencionar algunos.

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‎Asimismo, el evento contó con la participación activa del Sistema de Misiones y Grandes Misiones, además de ofrecer servicios de asesoría jurídica y orientación por parte de diversas direcciones y entes pertenecientes a la Alcaldía del municipio Girardot.

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‎La jornada se enmarca en un plan de atención permanente que busca garantizar la seguridad social en diversos sectores de la entidad, según la tercera linea de trabajo de los Planes de gestión gubernamental.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS: ALCALDÍA DE GIRARDOT