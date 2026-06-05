Aula Vial de Concientización se llevó a cabo en Francisco Linares Alcántara

CIUDAD MCY.- Bajo el lema «Si enciendes tu moto, no apagues tu vida», diversas instituciones se desplegaron para promover el uso del casco y el cinturón de seguridad.

En un esfuerzo conjunto por salvaguardar la vida de los ciudadanos y promover la cultura vial, se llevó a cabo un despliegue preventivo y educativo en la avenida Generalísimo Francisco de Miranda del municipio Francisco Linares Alcántara, enfocado en la concientización sobre el uso correcto del casco y el cinturón de seguridad.

La actividad estuvo liderada por la Dirección de Seguridad Ciudadana, a cargo del Comisario Jefe Luis Céspedes, quien destacó que estas acciones forman parte de las políticas de protección impulsadas para reducir los índices de accidentabilidad en la jurisdicción.

«Es un llamado a la conciencia y al amor por la vida. Queremos que cada conductor regrese sano y salvo a su hogar», afirmó el Comisario Jefe Céspedes durante el operativo.

El aula vial contó con una participación multidisciplinaria, logrando un abordaje integral a los conductores del municipio. Entre las instituciones presentes destacaron:

Cuerpos de Seguridad: Encargados de la orientación vial y el control del flujo vehicular.

Comunidad Educativa: Con una destacada y entusiasta participación, los niños de la Patrulla Escolar de la Escuela Básica Nacional Arturo Sarcos Villenas se sumaron activamente a la jornada, convirtiéndose en semilleros de la prevención y dando el ejemplo a los adultos sobre el respeto a las normas.

Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: Velando por la seguridad de los más pequeños, concientizando a los padres sobre el peligro de trasladar a menores de edad en motocicletas sin la debida protección.

Instituto de Atención a la Mujer: Promoviendo el respeto a las normas de tránsito y el cuidado de la estructura familiar a través de la prevención.

Durante la jornada, los infractores de las normas de tránsito recibieron una charla educativa en el sitio. Se hizo especial énfasis en el lema de la campaña: «si enciendes tu moto, no apagues tu vida», recordando a los motorizados que el casco es la única barrera entre la vida y la muerte en caso de un siniestro. Asimismo, se instó a los conductores de vehículos particulares y de carga a mantener el uso obligatorio del cinturón de seguridad.

Las autoridades locales informaron que este tipo de aulas viales se seguirán implementando de manera sorpresiva en diferentes puntos estratégicos del municipio, con el firme objetivo de consolidar a Francisco Linares Alcántara como un territorio seguro y vialidad responsable.

PRENSA ALCALDÍA FLA

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