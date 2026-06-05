Gobernadora Joana Sánchez anunció rehabilitación integral de SAGER

La restauración del centro de atención de los adultos mayores, inició con la impermeabilización para mejorar significativamente las instalaciones.

CIUDAD MCY.- Durante un recorrido y encuentro con los adultos mayores, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, anunció la rehabilitación de las instalaciones del Servicio Autónomo de Geriatría y Gerontología del estado Aragua (SAGER), con el objetivo de brindar espacios óptimos y seguros a los abuelos que a diario son atendidos en las instalaciones.

La intervención responde directamente a las necesidades planteadas por los vecinos y vecinas en el Plan de la Aragüeñidad.

Durante el anuncio la mandataria regional, estuvo acompañada por el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, la secretaria de la cuarta transformación, Gipsy Colmenares, entre otras autoridades del gabinete de gobierno.

La restauración del centro de atención de los adultos mayores, contempla la impermeabilización que ya se encuentra en ejecución, para mejorar significativamente las instalaciones.

Además se realizarán labores de pintura interna y externa, adecuación de espacios médicos y modernización de las áreas de esparcimiento.

Cabe resaltar que la restauración del espacio se desarrollará gracias a recursos aprobados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en perfecta articulación con el vicepresidente de Obras públicas, Juan José Ramírez.

YORBER ALVARADO

FOTOS :PRENSA GBA