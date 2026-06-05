Avanzan gestiones para instalación de consultorio de bioanálisis en Tovar

La iniciativa, enmarcada en la 4 Transformación del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica y optimizar la atención brindada a los pacientes del municipio

CIUDAD MCY.- Con el propósito de continuar consolidando el sistema público de salud del estado, mediante acciones orientadas a ampliar y mejorar los servicios médicos para la población, avanzan gestiones para la instalación de un consultorio de bioanálisis en la Clínica Popular Tipo II en el municipio Tovar.

Las acciones se llevaron a cabo en una reunión extraordinaria con la participación de Sekou Morillo, secretario de la 4Trasnformacion; la directora general de la Alcaldía, Eylin Méndez; la licenciada Yleana Rojas Schiavi, adjunta a la Dirección del ASIC Tovar; y la licenciada Rosalba Contreras, coordinadora regional de Bioanálisis de Corposalud Aragua.

Durante el encuentro las autoridades coordinaron las acciones necesarias para la próxima instalación de un consultorio de bioanálisis en la Clínica Popular Especializada, esta iniciativa que permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica y optimizar la atención brindada a los pacientes del municipio.

Finalmente cabe destacar que estas acciones forman parte del compromiso de la gobernadora Joana Sánchez con el apoyo del alcalde Maximiliano Suarez, que garantizan el bienestar y confort de la población en los centros de salud de la región.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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