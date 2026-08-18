Aula vial itinerante llevó orientación a peatones y conductores de Maracay

La iniciativa tuvo una jornada especial por el Día Mundial del Peatón y abordó el respeto a las normas de tránsito y la prevención de siniestros

CIUDAD MCY.-Entre vehículos, motocicletas y peatones que diariamente convergen en las principales arterias de Maracay, la educación vial encontró este lunes un espacio de atención directa en la avenida Bolívar con calle Soublette, donde fue instalada un aula itinerante para promover una movilidad más segura y ordenada.

La jornada, desarrollada en el marco del Día Mundial del Peatón, estuvo dirigida a conductores, motorizados y transeúntes, con orientaciones centradas en el cumplimiento de las normas de tránsito, el respeto al espacio público y el reconocimiento de los derechos de quienes se desplazan por la ciudad.

La actividad contó con la participación de un equipo multidisciplinario integrado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), representantes de la Alcaldía de Girardot y del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna), quienes sumaron esfuerzos en las labores de orientación y educación vial.

Durante la iniciativa, Juan José Pino, director municipal de Justicia de Paz Comunal, explicó que este despliegue constituye un mecanismo de orientación dirigido a educar y reeducar a los distintos usuarios de las vías, entre ellos conductores de vehículos, motorizados y peatones.

EL PEATÓN COMO PRIORIDAD

Pino destacó que la jornada permitió colocar especial atención sobre el derecho de los peatones a transitar de manera segura por las calles de Maracay, particularmente mediante el uso adecuado de las aceras y el respeto de los pasos peatonales.

“Las aceras son el derecho legal del peatón”, afirmó el funcionario, quien también hizo énfasis en la necesidad de respetar el rayado peatonal y garantizar las condiciones necesarias para que las personas puedan cruzar las avenidas sin exponerse a situaciones de riesgo.

En este sentido, señaló que reconocer al peatón dentro de la dinámica urbana implica promover una convivencia vial basada en el cumplimiento de las normas y en la responsabilidad de cada uno de los actores que utilizan las vías públicas.

ATENCIÓN A LOS SINIESTROS VIALES

El director municipal de Justicia de Paz Comunal informó que el programa lleva aproximadamente un mes de trabajo y que su permanencia responde a la necesidad de atender los índices de siniestralidad registrados en el territorio, con especial énfasis en los accidentes asociados a motocicletas.

De acuerdo con Pino, cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onsv) ubican a Aragua entre los cinco estados del país con mayor índice de accidentes de tránsito relacionados con motocicletas, situación que, a su juicio, trasciende el ámbito vial y representa un asunto de salud pública.

“Vinimos para quedarnos para bajar los índices de siniestro por moto”, expresó, al destacar que la estrategia contempla acciones educativas y preventivas dirigidas a los usuarios de las vías.

La jornada permitió, además, ratificar la importancia del trabajo articulado entre las instituciones municipales y los organismos de seguridad para llevar orientación directamente a los espacios de mayor circulación, promoviendo el respeto de las normas y una convivencia vial que permita proteger la vida tanto de peatones como de conductores y motorizados.

El aula vial itinerante permanecerá como un espacio de contacto directo con la ciudadanía, desde donde se impulsarán acciones de educación y prevención orientadas a generar mayor conciencia sobre el uso responsable de las calles y avenidas de Maracay.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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