Más de 900 animales de compañía fueron vacunados de manera gratuita en Ribas

CIUDAD MCY.- Este fin de semana, la sala de Autogobierno de la Comuna Socialista Las Mercedes, en un esfuerzo conjunto con la Alcaldía del municipio Ribas y la Gobernación de Aragua, llevó a cabo una jornada de vacunación para la erradicación y prevención de la rabia.

A través de la Unidad de Gestión y Protección Animal municipal se aplicaron 165 dosis antirrábicas, sumando hasta la fecha 915 dosis entre caninos, felinos y conejos, todos animales de compañía, enmarcado en el Plan Nacional de Vacunación Antirrábica impulsado por el Gobierno Nacional.

La actividad, que tuvo lugar en la Escuela de Artes y Oficios Carmen Pilar Fernández, desde tempranas horas del día, estuvo dirigida a la atención de perros, gatos y animales de la fauna silvestre, con el apoyo de SABA (Sistema Aragüeño de Bienestar Animal).

Más allá de la salud animal, la jornada ofreció una amplia gama de servicios sociales y comunitarios para los asistentes con Somos Venezuela y el programa Parto Humanizado. Servicios de Óptica Dorly y asistencia veterinaria especializada. Además de un Mercalito comunal, asesoría agroecológica y captación de participantes para proyectos comunitarios y para los pequeños de la casa y jóvenes realizaron una clínica de fútbol.

La actividad es impulsadas por la gestión de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Juan Sánchez, reafirmando el compromiso con el bienestar de las mascotas y la seguridad sanitaria de la población.

PRENSA ALCALDIA DE RIBAS

FOTOS : CORTESIA