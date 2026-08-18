Saneamiento integral mejora condiciones de la carretera hacia Choroní

Las labores incluyeron desmalezado, limpieza de cunetas y remoción de materiales acumulados para favorecer la circulación de residentes y visitantes

CIUDAD MCY.- La carretera hacia Choroní, en el municipio Girardot, recibió una intervención integral de saneamiento que concentró esfuerzos en la limpieza de cunetas, el control de vegetación y la remoción de barro y sedimentos.

La jornada contó con la participación articulada de equipos de Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), Vías de Aragua y la Fundación Parques de Aragua (Fundaparques), que concentraron sus capacidades en el desmalezado de los márgenes de la carretera, la limpieza profunda de cunetas con herramientas manuales y la remoción y recolección de barro y sedimentos mediante una minicargadora.

Estas labores permiten mantener despejadas las cunetas y retirar materiales que puedan acumularse en la vía, reduciendo posibles obstrucciones y favoreciendo condiciones más seguras para residentes y visitantes.

La intervención se desarrolla bajo las orientaciones de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en coordinación con el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez.

Con estas labores, los equipos desplegados atienden aspectos esenciales para la conservación de la carretera hacia Choroní, una vía de conexión para las comunidades del eje costero y para quienes se trasladan hacia uno de los principales destinos turísticos de Aragua.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA