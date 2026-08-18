GBA otorgó reconocimiento a la excelencia académica de la entidad

La gobernadora Joana Sánchez sostuvo un encuentro con los jóvenes que, en los distintos centros de formación básica y técnicas, tuvieron un promedio de 20 puntos

CIUDAD MCY.- ‎En la sede del Ejecutivo regional, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez otorgó un merecido reconocimiento a los bachilleres que obtuvieron el primer lugar en el cuadro de honor académico, esto como parte del acompañamiento ofrecido durante el ciclo escolar.

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‎A través de su cuenta de Instagram (@Johanitakenpo), la máxima autoridad del estado dio a conocer que sostuvo un encuentro con los jóvenes para la entrega de diplomas, así como escuchar parte de sus experiencias en esta última etapa de la educación básica y técnica, según fuera el caso.

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‎»Estos jóvenes son nuestro orgullo, ejemplo de la aragüeñidad, nuestro compromiso es seguir acompañándolos y a sus familias en esta nueva etapa que les espera en la formación superior», describe la publicación.

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‎El encuentro selló el compromiso de las autoridades con la guía y orientación de la nueva generación hacia su desarrollo, en búsqueda de incentivar el crecimiento personal y futuro profesional.

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‎Por su parte, la autoridad única de Educación, Leira Suárez, quien también acompañó la jornada, refirió que celebrar las calificaciones obtenidas en cinco años de esfuerzo, permitió reforzar la integridad, humanidad y calidad del sistema.

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THAIMARA ORTIZ

FOTOS : PRENSA GBA