Aumenta rechazo al presidente de Chile según sondeos

CIUDAD MCY.- La aprobación al trabajo del presidente de Chile, José Antonio Kast, sufre una caída en la opinión pública, según lo revelan varios sondeos publicados, cuando lleva menos de tres semanas en el cargo.

La encuesta Pulso Ciudadano indicó que la aceptación al mandatario bajó de 47,5 puntos recién iniciada su gestión, hasta 34,7 de ahora, lo cual significa una pérdida de 12,8 por ciento. Simultáneamente, la desaprobación subió 22,4 puntos porcentuales, al pasar del 26,3 al 48,7 puntos.

Este domingo también fue publicado el sondeo de Agenda Criteria, donde indica que el apoyo a Kast bajó del 50 al 43 por ciento, mientras la desaprobación escaló del 37 al 47. Significa esto que el rechazo a la labor del presidente Kast en ambos casos superior al beneplácito y la diferencia tiende a crecer.

Uno de los principales puntos del descontento, es el desmedido aumento del precio de la gasolina, aquí denominada bencina, y el diésel, que provocarán un aumento en cadena del costo de la vida, con el peor efecto para las capas medias y bajas de la sociedad. Si bien el alza de los combustibles tiene su origen en la guerra desatada en el Oriente Medio por Estados Unidos e Israel, muchos de los ciudadanos apuntan a que el gobierno chileno pudo haber manejado de otra manera la situación.

Medios políticos señalan que la forma de imponer los incrementos, por medio de un decreto presidencial, no permitió un debate amplio en el organismo legislativo, que abriera la posibilidad de hallar otros mecanismos.

También hay descontento por el retiro de más de 40 decretos sobre el medioambiente y la protección de especies en peligro de desaparecer. Otro tema polémico es la intención de Kast de indultar a militares y policías condenados por violar los derechos humanos durante el estallido social, iniciado en octubre de 2019.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA