Pakistán acogerá conversaciones entre Irán y Estados Unidos

CIUDAD MCY.- El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, anunció que acogerán conversaciones entre Irán y Estados Unidos para buscar fin a la guerra, iniciada por el Gobierno norteamericano e Israel contra el país persa.

La autoridad paquistaní lo dio a conocer en una intervención televisiva luego de un intercambio en Islamabad con sus homólogos de Arabia Saudita, Egipto y Türkiye, reseñó Prensa Latina.

Dar afirmó que tanto Irán como EE. UU. expresaron su confianza en el papel de Pakistán para facilitar las negociaciones.

El canciller aseguró que los participantes coincidieron en que la guerra no servirá a los intereses de ninguna de las partes y discutieron formas de poner un “fin inmediato y permanente” al conflicto.

El diplomático afirmó que los participantes instaron a todos los países a respetar la soberanía y la seguridad de los demás, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.

Al respecto, el ministro paquistaní confirmó una conversación con sus homólogos de China, Wang Yi, e Irán, Abbas Araghchi. Al respecto, enfatizó que Beijing respalda plenamente la iniciativa de Pakistán.

El 28 de febrero pasado, Estados Unidos e Israel realizaron ataques contra la población civil en Irán y provocaron una guerra en el Medio Oriente, en paralelo a las conversaciones que se realizaban en Ginebra, Suiza, sobre el programa nuclear iraní.

En sus primeros ataques, Washington e Israel asesinaron al líder del país Ali Khamenei y a otros altos cargos del Gobierno iraní, así como a más de 160 niñas.

FUENTE : AVN

FOTO : REFERENCIAL