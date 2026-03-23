Aumento de temperaturas por declinación solar se mantendrá hasta mediados de abril

CIUDAD MCY.- Desde del 21 de marzo, la República Bolivariana de Venezuela presenta incidencia directa de los rayos del Sol (declinación solar), que inició desde el sur hacia el norte del país.

El significado de este fenómeno es que se tendrá afectación directa de los rayos solares sobre el territorio nacional, donde destaca que a partir de ese momento y hasta aproximadamente entre el 20 o 21 de abril (zona continental) y entre el 2 y 3 de mayo (zona marítima insular), se estaría en presencia de un aumento significativo de las temperaturas, donde el mes de abril sería uno de los más calurosos.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), exhorta a la población a estar atentos ante el incremento gradual de las temperaturas después del mediodía y a la probabilidad muy alta de los incendios forestales.

Asimismo, la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, en reunión de trabajo con el equipo del sector eléctrico, reviso y evaluó “importantes acciones estratégicas ante el inicio de 45 días de intenso calor y sequía en nuestro país”.

“Mi llamado es a la conciencia ciudadana y de los organismos públicos para avanzar en un Plan de Ahorro de Energía Eléctrica y adoptar medidas responsables de uso eficiente, garantizando la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, resaltó.

De acuerdo a pronósticos de Inameh, a inicios de la semana se estima que prevalezca el aporte de aire seco en la media troposfera, lo que inhibirá el desarrollo profundo de nubosidad. Esta condición propicia cielo despejado con nubosidad fragmentada y baja probabilidad de precipitaciones en la mayor parte del país.

Sin embargo, se prevé probabilidad de lluvias dispersas sobre el Zulia, Los Andes y al norte de nuestra Guayana Esequiba, especialmente en horas de la madrugada.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA