Ratificado Héctor Obregón como presidente de PDVSA

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada Delcy Rodríguez ratificó a Héctor Andrés Obregón Pérez como presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), medida que fue formalizada mediante el Decreto N° 5.273, publicado en la Gaceta Oficial N° 43.335 con fecha del 13 de marzo de 2026.

De acuerdo con el texto legal, esta ratificación responde al “compromiso y voluntad del lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria para la construcción del socialismo”.

Junto a la ratificación de Obregón al frente de PDVSA, el decreto presidencial también designó nuevos integrantes de la Junta Directiva para apoyar la gestión de la estatal petrolera, siendo designado Jovanny José Martínez Navarro como vicepresidente ejecutivo (encargado) y la vicepresidente de Planificación e Ingeniería

En la Vicepresidencia de Exploración y Producción de PDVSA estará Eduardo Lorenzo Pinto Salazar, mientras que la Vicepresidencia de Refinación quedó a cargo de Nelson Ferrer Sánchez.

Asimismo, el vicepresidente de Gas es Jannier Viloria Quintero; vicepresidenta de Comercio y Suministro Internacional, Anabel Pereira Fernández; vicepresidente de Comercio y Suministro Nacional, Juan Carlos Díaz Socorro; vicepresidente de Finanzas, Christiam Hernández Verdecanna, y vicepresidente de Asuntos Internacionales, Ronny Rafael Romero Rodríguez.

FUENTE: EL UNIVERSAL

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