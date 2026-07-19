Taekwondo nacional estrena equipos y espacios rumbo a los CAC 2026

CIUDAD MCY – Para supervisar las últimas obras de acondicionamiento realizadas al espacio y entregar la dotación a los atletas que competirán en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe (CAC) Santo Domingo 2026, el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, realizó una visita al centro de entrenamiento de la selección nacional de taekwondo en el Estadio Olímpico Nacional Brígido Iriarte, ubicado en la parroquia El Paraíso​ de la ciudad de Caracas.

El titular de la cartera deportiva estuvo acompañado por el viceministro de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera, junto al presidente de la Federación Venezolana de Taekwondo, Hum Ki Kim, así como el cuerpo de entrenadores, técnicos y los atletas de la selección nacional.

Durante el recorrido, el ministro Cardillo constató de primera mano la habilitación de un nuevo gimnasio de musculación completamente equipado, la instalación de dos nuevos tatamis, cincuenta colchones de pateo y cincuenta palchaguis para afinar la precisión y velocidad de las patadas en las prácticas diarias.

En el centro de entrenamiento se encuentran los mejores atletas del taekwondo venezolano, quienes tienen por delante una exigente agenda deportiva con los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026, los Suramericanos de Rosario 2026, los Panamericanos de Lima 2027, todo enmarcado en la ruta de clasificación hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

ÚLTIMA GENERACIÓN

En cuanto al equipamiento de última generación, el ministro Cardillo hizo entrega de dos sistemas de puntuación KPnP y Daedo, junto con treinta y dos petos, caretas, medias y guantes electrónicos.

Adicionalmente, para complementar el entrenamiento convencional, la delegación recibió dieciséis uniformes completos que incluyen canilleras, coderas, guantes y caretas tradicionales.

Cardillo reconoció con orgullo el esfuerzo diario y la disciplina de los taekwondistas, quienes han mantenido su plan de entrenamiento a pesar de la compleja situación por la que atraviesa el país.

«Hoy estamos ante un sueño que hemos venido construyendo durante muchos años y que hoy lo vemos materializado. Contamos con una instalación completamente renovada, con equipamiento de alto rendimiento especializado, sistemas y petos electrónicos, y una sala de musculación con todo lo necesario para un entrenamiento de máximo nivel competitivo», destacó el ministro durante su recorrido.

El presidente de la Federación Venezolana de Taekwondo, el maestro Hung Ki Kim, expresó que durante muchos años la institución había aguardado contar con los elementos necesarios para soñar con una medalla en los próximos juegos.

Kim hizo un llamado de atención a la selección, recordándoles el largo camino recorrido para lograr este objetivo. Tras gestión y solicitudes, finalmente cuentan con una sala de musculación, junto con los materiales y aspectos técnicos necesarios para una preparación de primer nivel

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA