Felino que se encontraba bajo los escombros fue rescatado en Mariño

Con este hallazgo la cifra de animales puestos a salvo en la zona asciende a más de cinco

CIUDAD MCY.- En el marco de las intensas y minuciosas labores de búsqueda que se ejecutan en el edificio afectado de residencias Bosque Lindo, ubicado en el municipio Santiago Mariño, el cuerpo de Bomberos del estado Aragua y el equipo de Protección Civil Aragua, lograron rescatar con éxito a un felino atrapado entre los escombros.

La información fue dada a conocer a través traves de las redes sociales del Diputado a la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández, quién afirmó que, con este hallazgo la cifra de animales puestos a salvo en la zona asciende a más de cinco.

​Este importante despliegue operativo forma parte del gran trabajo de coordinación y despliegue humano que encabeza la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

Cabe mencionar que, en el sitio continuan los trabajos de salvamento para garantizar la protección de cada vida y el bienestar de todas las familias afectadas, incluyendo el rescate y la asistencia médica veterinaria de los animales.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: GBA