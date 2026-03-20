Autoridades inician reuniones preparatorias para dispositivo “Semana Santa Segura 2026”

CIUDAD MCY.- Las autoridades de seguridad ciudadana del país, iniciaron las reuniones preparatorias para el dispositivo “Semana Santa Segura 2026”.

Así lo informó el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, quien manifestó que el objetivo de estas líneas estratégicas es garantizar la paz y el sano esparcimiento de los ciudadanos durante el próximo asueto de la Semana Mayor.

Asimismo, sostuvo que tienen como prioridad el acompañamiento religioso a diferencia de dispositivos anteriores centrados principalmente en actividades recreativas y deportivas, por lo que esta edición refuerza la atención en la variable religiosa, para reconocer la profunda fe del pueblo venezolano.

El despliegue se enfocará en el resguardo de los fieles que acudan a los templos para cumplir promesas y participar en actos de reencuentro espiritual.

A su vez, el viceministro identificó 256 templos de alta afluencia en todo el país para una vigilancia especial con la cobertura total dónde el dispositivo abarcará los tres mil 614 Cuadrantes de Paz en templos religiosos existentes en el país, incrementando la presencia policial de manera progresiva.

También destacó la atención a solicitudes directas de la ciudadanía “Un caso reciente es la organización del Vía Crucis en el estado Mérida, donde las autoridades ya coordinaron con la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional para garantizar el acompañamiento de los devotos durante el recorrido”.

“Estamos transitando hacia una verdadera migración del Estado Nacional, donde el funcionario de seguridad no es un ente aislado, sino un actor presente que garantiza la democracia participativa y directa junto al pueblo”, indicó.

Finalmente, subrayó que el eje del operativo mantendrá su estructura integral, para atender los siguientes espacios de recreación: playas, ríos, balnearios y parques nacionales. Así como también la prevención vial en el control de las troncales y autopistas para el retorno seguro de los temporadistas.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA