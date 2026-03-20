Presidenta (E) Delcy Rodríguez designa nuevos comandantes de las REDI

CIUDAD MCLa presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó a los nuevos Comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI).

La información la dio a conocer a través de su canal de Telegram, donde además añadió que los designados tendrán la responsabilidad de garantizar la paz, la soberanía y la seguridad en todo el territorio nacional.

Como comandante de la REDI Capital fue designado César Augusto Lugo Rivera; REDI Central, Ángel Daniel Balestrini Jaramillo; REDI Los Llanos, Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta; REDI Oriental, Erasmo Eduardo Ramos Iriza; REDI Occidental, Pedro Esteban González Ovalles; REDI Los Andes, Pablo Ernesto Lizano Colmenter; REDI Guayana, Wilfredo Alexandrer Medrano Machado y REDI Marítima e Insular, Víctor Hugo Borjas Trujillo.

Cabe señalar que la presidenta (E) destacó que, con esta renovación, se refuerza la capacidad operativa de las REDI para velar por la defensa estratégica, la protección de nuestras comunidades y la coordinación efectiva con los distintos órganos de seguridad ciudadana, en resguardo de todos los venezolanos.

FUENTE: VTV

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