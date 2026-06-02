Autoridades prevén cielo con nubosidad parcial a fragmentada en gran parte del país

CIUDAD MCY.- En horas de la madrugada y la mañana de este martes se espera cielo con nubosidad de parcial a fragmentada durante la mayor parte del día, así como desarrollo nuboso asociado a lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional, con mayor intensidad y frecuencia en partes de la Guayana Esequiba, Nororiente, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Llanos Centrales y Occidentales, la Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Los Andes y Zulia.

A través del boletín informativo emitido desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), se dio a conocer que en horas de la tarde y noche se prevé un incremento del desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Guárico, Llanos Occidentales y Centrales, Caracas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas, que comprende los estados La Guaira, Miranda y Distrito Capital, se pronostica cielo con nubosidad fragmentada en horas de la mañana, con probables lluvias o chubascos, principalmente sobre zonas de montañas. Después del mediodía se espera un incremento en la nubosidad asociada a lluvias variadas y actividad eléctrica ocasional.

FUENTE : AGENCIA

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