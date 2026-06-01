Presidenta (E) Delcy Rodríguez inició Consulta de la Justicia Penal

CIUDAD MCY.– La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró el inicio de la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal desde el Coliseo de La Urbina en Petare, estado Miranda, un proceso democrático y participativo diseñado para transformar profundamente la administración de justicia penal en el país.

A partir de este lunes, la consulta iniciará un despliegue nacional a través de jornadas de calle y mesas de trabajo que involucrarán a jueces, tribunales móviles, fiscales y diputados en espacios públicos y judiciales de todo el territorio venezolano.

El objetivo metodológico es recabar propuestas directas de la ciudadanía para modificar los códigos y leyes fundamentales del sistema, promoviendo el derecho penal garantista, la solidaridad y la corresponsabilidad.

Mediante este diálogo plural y abierto a todos los sectores sociales del país, el Estado venezolano aspira a consolidar una política criminal eficiente con un profundo enfoque de derechos humanos, asegurando una tutela judicial equitativa que responda de manera oportuna y cercana a las necesidades de toda la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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