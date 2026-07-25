Autoridades prevén precipitaciones en buena parte del país

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén las siguientes condiciones atmosféricas para las próximas 24 horas en Venezuela. En horas de la madrugada y la mañana se estiman áreas nubladas asociadas a precipitaciones variables y actividad eléctrica en zonas de Amazonas, Bolívar, Apure, Barinas, Delta Amacuro, norte de la Guayana Esequiba y Zulia.
En horas de la tarde y noche se espera aumento de la nubosidad en buena parte del territorio nacional, con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, siendo más intensas y frecuentes, en zonas de Bolívar, Amazonas, los Llanos Occidentales, nororiente, región Central, los Andes y Zulia.
Asimismo, para la Región Capital que comprende los estados La Guaira, Miranda y Distrito Capital se estima cielo parcialmente nublado y algunas zonas nubladas asociadas a lluvias a lloviznas dispersas al este y en zonas de montaña.
El viento tendrá componente sureste, con velocidades que rondarán los 13 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19°C y una máxima que podría alcanzar los 27°C.
FUENTE : VTV
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