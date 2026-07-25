Venezuela anuncia su retiro definitivo de la CPI

CIUDAD MCY.- El Gobierno venezolano anunció la notificación oficial al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, sobre su decisión de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), amparándose en el Artículo 127 de dicho instrumento diplomático.
El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales por ministro de relaciones exteriores, Félix Plasencia González, quien señaló que la medida se tomó por instrucciones directas de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Según lo expresado en el comunicado oficial, Venezuela fundamenta su salida en los siguientes puntos principales:
- Sesgo geográfico: Denuncian una actuación desproporcionada de la CPI concentrada en naciones del Sur Global, particularmente en países africanos y latinoamericanos.
- Uso de lawfare: Acusan al tribunal internacional de instrumentalizar sus mecanismos judiciales al servicio de intereses externos, afectando la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano.
- Pérdida de equidad: Sostienen que la Corte no ha actuado bajo principios de justicia imparcial ni de respeto a la igualdad entre las naciones.
El Gobierno venezolano reiteró su rechazo a las acciones del tribunal e insistió en su compromiso con una justicia equitativa y respetuosa de la soberanía de los pueblos.
FUENTE : AGENCIA
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