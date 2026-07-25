Venezuela anuncia su retiro definitivo de la CPI

CIUDAD MCY.- El Gobierno venezolano anunció la notificación oficial al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, sobre su decisión de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), amparándose en el Artículo 127 de dicho instrumento diplomático.

​El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales por ministro de relaciones exteriores, Félix Plasencia González, quien señaló que la medida se tomó por instrucciones directas de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

​Según lo expresado en el comunicado oficial, Venezuela fundamenta su salida en los siguientes puntos principales:

Sesgo geográfico: Denuncian una actuación desproporcionada de la CPI concentrada en naciones del Sur Global, particularmente en países africanos y latinoamericanos.

Uso de lawfare : Acusan al tribunal internacional de instrumentalizar sus mecanismos judiciales al servicio de intereses externos, afectando la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano.

Acusan al tribunal internacional de instrumentalizar sus mecanismos judiciales al servicio de intereses externos, afectando la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Pérdida de equidad: Sostienen que la Corte no ha actuado bajo principios de justicia imparcial ni de respeto a la igualdad entre las naciones.

​El Gobierno venezolano reiteró su rechazo a las acciones del tribunal e insistió en su compromiso con una justicia equitativa y respetuosa de la soberanía de los pueblos.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA