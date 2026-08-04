Presidenta Delcy Rodríguez visitó instalaciones de la Central Termoeléctrica Planta Centro y Termocarabobo tras impacto del doble sismo

CIUDAD MCY.-Este martes, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una visita a la Central Termoeléctrica Planta Centro, ubicada en la zona de Punta Morón, municipio Puerto Cabello, estado Carabobo; con el objetivo fundamental de recuperar la capacidad instalada de la infraestructura y fortalecer la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la región centro-occidental, mediante el desarrollo de planes integrales de modernización y rehabilitación.

Estas acciones se enfocan en la recuperación de la Unidad VI de 600 MW, el mantenimiento integral del parque térmico, la participación técnica internacional y la apertura a la coinversión con el sector privado.

EJES ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN OPERATIVA

Los trabajos planificados en la central abarcan diversos frentes de ingeniería civil, técnica y operacional, entre los cuales destacan:

• Recuperación de la Unidad VI (600 MW): Representa el proyecto de mayor relevancia técnica dentro del complejo. Diseñada para aportar 600 megavatios adicionales al SEN, las labores actuales se enfocan en la adecuación técnica, sustitución de componentes críticos y rehabilitación de turbinas.

• Mantenimiento integral del parque térmico (Unidades 1 a 5): Ejecución de obras de repotenciación en calderas, turbogeneradores, patios de máquinas y sistemas de distribución para reacomodar las áreas operativas y reemplazar tecnología obsoleta.

• Infraestructura e ingeniería civil: Reparación del canal de agua de mar que alimenta el sistema de enfriamiento por condensación, optimización de áreas administrativas y actualización de los centros integrales de atención.

• Cogestión e inversión privada: Evaluaciones técnicas en marcha para incorporar esquemas de coinversión con gremios industriales y empresariales locales (como Fedecámaras Carabobo) orientados a la operación y sostenibilidad del parque térmico.

Es importante destacar que la Presidenta también realizó una visita a la planta termoeléctrica Termocarabobo, ubicada en Morón, donde además supervisó los trabajos que se vienen realizando de recuperación integral en esta estructura que también fue afectada por el doblete sísmico.

La cooperación internacional y alianzas tecnológicas han contribuido al desarrollo y soporte operacional de Planta Centro; por tanto, con la suma de estos esfuerzos técnicos y alianzas estratégicas, esta planta termoeléctrica proyecta optimizar su flujo energético para garantizar un suministro más confiable a las industrias y comunidades del centro del país.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA