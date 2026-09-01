Avanza construcción de aceras y brocales en Complejo deportivo de San Casimiro

La intervención permitirá que los usuarios cuenten caminerías resistentes y duraderas que garantizaran un seguro paso peatonal

CIUDAD MCY.- Con el propósito de optimizar los espacios públicos, avanzan a buen ritmo los trabajos de construcción de aceras y brocales en las inmediaciones del Complejo Deportivo ‘’Gilberto García’’ ubicado en el municipio San Casimiro.

La importante obra es posible gracias a los recursos aprobados por la presidenta de la Republica, Delcy Rodríguez en conjunto con la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y es supervisada por el alcalde de la jurisdicción, Mayker López.

En el sitio, las cuadrillas se encuentran desplegadas con las herramientas adecuadas ejecutando labores de nivelación de terreno, encofrado y el vaciado continuo de mezcla de concreto para conformar caminerías resistentes y duraderas.

Esta intervención permitirá que los usuarios cuenten con un paso peatonal cómodo y resguardado al acudir a sus actividades deportivas y recreativas.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y la modernización del espacio público fundamentales para el buen vivir de la población.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA PRENSA ALCALDIA DE SAN CASIMIRO