Inces Aragua condecoró a su personal en su 67° aniversario

CIUDAD MCY.- En el marco de su 67° aniversario, el Inces Aragua realizó un acto institucional en el auditorio en el auditorio Simón Bolívar de la sede Inces La Romana, para reconocer la trayectoria de su personal.

Durante la ceremonia trabajadores con 10, 15, 20, 25 y 30 años de trayectoria recibieron el reconocimiento por su labor ininterrumpida dentro del organismo técnico.

El acto formal reunió a autoridades institucionales y miembros de la fuerza laboral regional, entre ellas la gerente regional del Inces Aragua, Alba Galindo, quien destacó la constancia del equipo de trabajo y el impacto de la formación técnica en la entidad.

«Gracias por su amor para el Inces y para todos los que nos ven como su esperanza, por aportar lo mejor de sí en cada área y en cada vida transformada con la técnica. Es un honor para mí ser parte de esta gran familia. Es vital seguir sumando voluntades para construir la Venezuela productiva que todos anhelamos», manifestó Galindo.

Tras la entrega de los reconocimientos y los discursos protocolares, la jornada finalizó con un almuerzo institucional ofrecido a los homenajeados.

PRENSA INCES ARAGUA

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