Vía Maracay-Choroní recuperó su transitabilidad

Tras el cierre preventivo y las labores de despeje ejecutadas en los tramos afectados, la carretera quedó nuevamente habilitada para la circulación vehicular

CIUDAD MCY.- La carretera que comunica a Maracay con Choroní recuperó plenamente su transitabilidad luego de la remoción de rocas y sedimentos que mantenían comprometidos algunos tramos de esta importante conexión vial.

El director estatal de Protección Civil y Administración de Desastres (PCAD) Aragua, Jesús Franco,informó este lunes 31 de agosto que la vía hacia la parroquia costera se encuentra habilitada para la circulación vehicular, luego de las acciones preventivas ejecutadas en la zona.

Franco explicó que el cierre aplicado previamente respondió a una medida preventiva que permitió realizar trabajos de corrección y remoción de material sobre la vialidad. Una vez culminadas estas labores, el paso fue restablecido.

“Desde el día de ayer, una vez que se concluyeron los trabajos preventivos de correcciones y remoción de escombros en la vialidad, fue aperturada”, señaló.

VÍA HABILITADA

Durante la jornada de este lunes, equipos de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), Vías de Aragua y cuadrillas de la Alcaldía del municipio Girardot permanecieron desplegados junto a los organismos de seguridad y atención de eventos adversos, realizando supervisiones y acciones preventivas en diferentes puntos de la carretera.

Las cuadrillas también desarrollaron labores de limpieza, remoción de rocas y sedimentos, así como desmalezamiento, con apoyo de maquinaria, a fin de mantener despejada esta importante conexión entre Maracay y la costa aragüeña.

El director regional indicó que estas acciones están orientadas a preservar condiciones seguras para quienes transitan por la vía, mientras los organismos competentes mantienen el monitoreo y la supervisión preventiva en los espacios atendidos.

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REINYMAR TOVAR| CIUDAD MCY

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