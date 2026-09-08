Avanza modernización del Ambulatorio del Norte

La gobernadora Joana Sánchez supervisó las labores de rehabilitación ejecutadas por Fundaragua en el centro de salud y anunció la activación de dos quirófanos totalmente nuevos

CIUDAD MCY.- Bajo una premisa que hoy la rige con la transformación de la red de salud del estado Aragua, avanzan a paso firme las obras de modernización y rehabilitación integral del Ambulatorio del Norte, ubicado en el municipio Girardot, con el objetivo de optimizar la infraestructura asistencial y garantizar una atención médica de calidad a la comunidad.

​Durante un recorrido de supervisión, la gobernadora Joana Sánchez, acompañada por la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga, y el presidente de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), Edison Gutiérrez, constató el progreso de los trabajos que se ejecutan en diversas áreas del recinto.

​Las labores, desplegadas por las cuadrillas de Fundaragua, abarcan el mantenimiento profundo de la infraestructura mediante trabajos de albañilería, rehabilitación y pintura de paredes, además de la ejecución de un plan intensivo de iluminación tanto interna como externa.

De forma paralela se realizan faenas de desmalezamiento, saneamiento y recolección de desechos sólidos y vegetales en áreas comunes para asegurar espacios seguros, limpios y funcionales.

​Durante la jornada, la mandataria regional resaltó la significación de estas obras ante la cercanía de una fecha emblemática para el centro de salud

​“Queremos informar al pueblo de Aragua de las bondades que tiene el Ambulatorio del Norte, que el 01 de octubre estará cumpliendo 22 años de atención a nuestra gente”, enfatizó Sánchez.

​En este contexto, la jefa del Ejecutivo regional realizó un importante anuncio para fortalecer la capacidad quirúrgica de la entidad: ​“Tendremos una rehabilitación integral en todas las especialidades que ofrece el Ambulatorio, hasta la activación de dos quirófanos totalmente nuevos”.

​Con estas acciones de acondicionamiento e incorporación de nuevas áreas de atención, el Gobierno regional consolida el compromiso de elevar la calidad de vida de los aragüeños mediante la dignificación de la infraestructura pública de salud.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA PRENSA GBA