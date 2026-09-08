Culmina con éxito la intervención en la quebrada de Los Maleteros

CIUDAD MCY.- En una jornada marcada por un despliegue técnico sin precedentes, se han finalizado los trabajos de recuperación y rectificación de la Quebrada Maletero, una obra que abarco 1.4 kilómetros de intervención crítica para la seguridad de la comunidad.

La operación, descrita por escala del movimiento de tierra, contó con el despliegue de dos máquinas tipo «jumbo» que trabajaron simultáneamente para garantizar el despeje y la readecuación del cauce.

El proyecto se centró en tres puntos neurálgicos para optimizar el flujo de agua y prevenir desbordamientos durante los periodos de lluvias.

Se intervinieron un total de 11 meandros que habían sido alterados por crecidas previas y la acumulación de sedimentos. Específicamente, se rectificaron seis meandros en la parte alta y cinco en la parte baja, a la altura de El Bosque.

A la altura del puente Morichal, en este punto estratégico de la parte baja, se realizaron labores de desazolve para asegurar que el paso del agua mantenga los niveles pluviométricos y metros cúbicos adecuados, garantizando la fluidez del sistema. Mientras en la parte alta se intervinieron puntos adicionales para dotar de mayor profundidad a la quebrada y rectificar las zonas vulnerables que sufrieron daños en las últimas crecidas.

La participación de los líderes de comunidad ha sido fundamental para supervisar y documentar el avance de estas tomas de terreno, asegurando que la obra cumpla con su propósito de proteger a las familias que colindan con el afluente.

Con la finalización de estas tareas de rectificación y profundización, la Quebrada Maletero presenta ahora una estructura hidráulica renovada, capaz de manejar de manera más eficiente los volúmenes de agua y reducir significativamente los riesgos ambientales en la zona.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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