GBA condecoró a más de 350 «Héroes y Heroínas» por su estoica labor tras el doblete sísmico del 24J

La entrega simbólica estuvo a cargo de la gobernadora Joana Sánchez, quien honró el trabajo de estos hombres y mujeres que con amor brindaron apoyo a las familias afectadas de la entidad

CIUDAD MCY.- En un acto sin precedentes que reconoció la valentía, gallardía, solidaridad y compromiso humano, el Gobierno Bolivariano de Aragua rindió un sentido homenaje e hizo entregó de la condecoración «Héroes y Heroínas de Aragua» a más de 350 hombres y mujeres pertenecientes a organismos de prevención, seguridad y grupos voluntarios, que participaron en las maniobras de búsqueda y rescate tras el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

La actividad, desarrollada en las instalaciones de la Policía Bolivariana de Aragua, buscó ir más allá de una entrega simbólica para reconocer de manera invaluable y con profundo cariño la labor de los funcionarios, que dejaron de lado su propio descanso y acudieron a brindar apoyo a las familias afectadas en este siniestro natural, erigiéndose como un verdadero símbolo de esperanza para todos los aragüeños.

El acto de condecoración estuvo encabezado por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, junto a la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga; el secretario de Seguridad Ciudadana, G/D Jesús Fernández Alayón; y el director estadal de Protección Civil y Administración de Desastres (PCAD) Aragua, Jesús Franco, junto a otras destacadas autoridades.

Durante el homenaje, las autoridades impusieron con gran agradecimiento las medallas en los uniformes de los funcionarios de Protección Civil, Bomberos, Protección Civil La Guaira, cuerpos policiales, agrupaciones voluntarias y personal de la Misión Barrio Adentro.

​Asimismo, se otorgaron reconocimientos especiales a la fuerza trabajadora del Comando de Sucesos Adversos, que desde el día uno laboró incansablemente por los ciudadanos aragüeños, destacando la participación de las instituciones Vías de Aragua, Fundaragua y Obras Públicas.

En ese sentido, durante su discurso la gobernadora Sánchez honró el trabajo de estos héroes y heroínas de la entidad, expresando el sentir de toda la región.

​»Todo lo que hicieron indiscutiblemente tiene un valor agregado y el pueblo de Aragua lo agradece. Un abrazo fraterno de parte de todos los habitantes que hay en esta tierra. Gracias, gracias, gracias».

​Para finalizar su intervención, la vocera del estado hizo un firme llamado a mantener la unidad permanente entre todos los organismos de seguridad y prevención de cara al futuro.

​»Tenemos que estar juntos y, por supuesto, ese estar juntos significa planificación de lo que ha de venir y encontrar, porque la cercanía nos hace familia y nos consolida como estado», concluyó Sánchez.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA