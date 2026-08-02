Avanza plan de señalización vial en la avenida Intercomunal Santiago Mariño

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas públicas orientadas al reordenamiento urbano e ingeniería de tránsito dentro del Plan Derecho a la Ciudad, la Alcaldía del municipio Mariño ejecuta trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la señalización vial a lo largo de la avenida Intercomunal Santiago Mariño.

El despliegue de campo se concentra actualmente a la altura del sector La Julia, donde el personal técnico de la Dirección de Ingeniería Municipal lleva a cabo la instalación, montaje e izaje de avisos aéreos informativos de gran formato con apoyo de camiones grúa y equipos de seguridad para guiar a los conductores hacia Turmero, Maracay, La Encrucijada, Cagua, La Villa, Santa Cruz y La Julia.

El alcalde de Santiago Mariño, Carlos Guzmán, destacó que, con una población aproximada de 256 mil habitantes, Turmero ha experimentado un crecimiento demográfico e industrial significativo en los últimos años, posicionándose como la segunda ciudad con mayor fuerza fabril en el estado Aragua.

En tal sentido, el mandatario local enfatizó que la gestión pública municipal trabaja diariamente para consolidar un desarrollo urbano ordenado, moderno y sostenible, capaz de responder eficientemente a las demandas de movilidad interna de la jurisdicción.

DEMARCACIÓN EN LA ENCRUCIJADA

De forma paralela al plan de señalización vertical, los frentes de trabajo de los Servicios Públicos Municipales de Mariño (Serpumar) desplegaron una jornada especial de demarcación y embellecimiento en la vialidad de La Encrucijada, específicamente a la altura de la tienda Damasco.

En este tramo estratégico, las cuadrillas ejecutaron la aplicación manual con rodillos de pintura de alto tráfico de color amarillo sobre los brocales, defensas de concreto, calzadas y la isla central de la avenida, elevando los niveles de visibilidad nocturna y reduciendo los riesgos de incidentes de tránsito.

Esta iniciativa de infraestructura de transporte y seguridad vial se ejecuta bajo los lineamientos de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, el acompañamiento de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y la coordinación en el terreno del alcalde Carlos Guzmán.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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