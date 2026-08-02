Avanzan los trabajos de recuperación y rehabilitación del Teatro Municipal «Roberto Torres» de El Consejo

CIUDAD MCY.-Los trabajos de recuperación y rehabilitación del Teatro Municipal «Roberto Torres» de El Consejo continúan avanzando a paso firme.

Este espacio emblemático, que representa un pilar de la identidad local, está siendo dignificado para el beneficio de los cultores y de toda la comunidad del municipio José Rafael Revenga.

Estas acciones han sido posibles gracias al apoyo de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quien envió un equipo técnico especializado para trabajar de manera articulada con el Gobierno municipal en la ejecución de esta importante obra.

El ingeniero Mauricio León, quien lidera el proyecto de recuperación integral, destacó el enfoque técnico que se está aplicando en la infraestructura: «En este caso, el potencial que tiene este espacio es para un teatro, lo cual lo vamos a rehabilitar y trabajar en el plan de las ‘3R’: rehabilitación, revitalización y restauración», explicó León.

El proyecto contempla un plan integral de acondicionamiento y mejoras que incluye la impermeabilización, rehabilitación de frisos, adecuación de instalaciones eléctricas y sanitarias, así como la optimización acústica, iluminación y sistemas de sonido de última generación.

Del mismo modo, el teatro cuenta con un avance importante dentro del reacondicionamiento interno, teniendo en cuenta la restauración y embellecimiento de los baños, la instalación del cielorraso y la modernización de las puertas principales, lo que le imprime un sello moderno y a la altura de la historia cultural local que caracteriza al pueblo revengueño.

Por su parte, el profesor Edgar Méndez, director Académico de la escuela de música Don Roque Ayala y director de la banda Federico Vollmer, resaltó el valor histórico y sentimental que recupera el pueblo con esta obra:

«Podemos decir que este teatro data de 1955. Fue construido por un ingeniero de apellido Salanova y luego pasó a ser el Cine Tiuna, donde aquí pasaban películas y venían los consejeños a disfrutar de esas veladas. La sala del teatro va a llevar el nombre de «Rómulo Aponte Mejías», un insigne cultor de este municipio que dio mucho por la cultura del pueblo», detalló Méndez.

Asimismo, la directora de Cultura de la alcaldía, Carol Morales, subrayó que este proyecto es la materialización de un sueño largamente anhelado por la comunidad artística: “Es un hermoso regalo para todo nuestro pueblo, que pronto podrá disfrutar de un teatro digno y renovado”.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS | PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA