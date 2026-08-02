Gobierno Bolivariano atiende 200 familias con sustitución de colectores en Maracay

La obra ejecutada en la comunidad San José mejora la calidad de vida de los habitantes y favorece la actividad comercial de la zona

CIUDAD MCY .- El Equipo Multidisciplinario del Agua culminó con éxito la sustitución de 20 metros de colector de 12 pulgadas de diámetro en la comunidad San José de Maracay, municipio Girardot, del estado Aragua, con el propósito de optimizar el servicio de saneamiento.

Para los trabajos que se concentraron en la quinta avenida, en el tramo comprendido entre las calles 14 y 15, fue necesario el uso de máquina retroexcavadora, bomba de achique y las herramientas necesarias para la instalación de 3 tuberías de aguas servidas con una longitud de 6 metros cada uno.

El despliegue operacional se llevó a cabo gracias al trabajo mancomunado en el que Hidroven aportó el material especializado y la mano de obra calificada, mientras que el Gobierno municipal facilitó la maquinaria pesada requerida para la excavación y adecuación del terreno.

La ejecución de la obra contó con el acompañamiento directo del Poder Popular organizado a través de la Comuna Socialista Los Lanceros Valientes Vencedores de Maracay. Además del impacto directo en los hogares de San José, la rehabilitación del sistema de recolección favorece la dinámica comercial de la zona.

La comerciante del área, Rudy Castillo extendió un agradecimiento primeramente a Dios y a los entes responsables de efectuar esta acción que cambiará la realidad de los comerciantes y miembros de la comunidad. «Que bueno que arreglaron el colector porque yo trabajo con alimentos y eso mejora mi negocio» dijo.

Con esta actuación, se cumplen las instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al garantizar soluciones eficientes que eleven la calidad de vida de las familias aragüeñas, enmarcado en la segunda transformación del Plan de la Patria.

PRENSA HIDROVEN

FOTOS | CORTESÍA PRENSA HIDROVEN