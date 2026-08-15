Avanza planificación del presupuesto nacional 2027 con talleres de indicadores

CIUDAD MCY.-Avanza la planificación del cronograma para el presupuesto de la nación 2027, con la ejecución de talleres orientados a la construcción de indicadores científicos para la elaboración de la Agenda Concreta de Acción (ACA) y el seguimiento de la gestión pública en los territorios.

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, informó sobre la recepción de los proyectos formulados por las comunidades del país, los cuales serán el brazo ejecutor de la priorización en función de las coyunturas actuales, especialmente las derivadas del movimiento telúrico.

Menéndez señaló que este levantamiento de información permite estructurar políticas públicas basadas en las demandas directas del Poder Popular, para garantizar que la planificación responda a las necesidades reales de cada territorio.

Asimismo, destacó la importancia de priorizar acciones para lo que resta de 2026 y el año 2027, en función de las coyunturas económicas y políticas del país.

Finalmente, subrayó el uso del Sistema Estadístico y Geográfico Nacional como herramienta de medición y seguimiento en terreno, que permite contrastar los indicadores institucionales con la realidad concreta de la población.

FUENTE:VTV

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