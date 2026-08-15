Seniat elimina vencimiento del RIF para la celeridad de trámites tributarios

CIUDAD MCY.-Para agilizar y simplificar los trámites tributarios, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) modificó las providencias que regulan el Registro de Información Fiscal (RIF) y eliminó sus fechas de vencimiento. Así lo dio a conocer la máxima autoridad del organismo, Román Maniglia.
A partir de esta nueva providencia, el RIF ya no vencerá, sin embargo, sigue manteniéndose el deber de actualizarlo cuando sea necesario incorporar cambios inherentes al contribuyente.
Asimismo, en el proceso de escuchar a todos los sectores, sus propuestas y necesidades, se consideró derogar la normativa anterior que exigía una homologación de sistemas informáticos para la generación de facturas, con la eliminación de una barrera técnica que podía dificultar el acceso al proceso de formalización.
De este modo, se siguen dando pasos hacia la modernización, digitalización y automatización del Seniat, rumbo a la construcción de una nueva cultura tributaria con el único objetivo de servir al país.
FUENTE: VTV
FOTO: CORTESÍA