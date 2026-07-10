Templos religiosos en el Eje Costero de Aragua fueron evaluados tras movimientos telúricos

***El equipo que realizó las evaluaciones incluyó a Monseñor Enrique Parravano, máxima autoridad eclesiástica de la entidad

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones que ejecutan las distintas instituciones del Gobierno Bolivariano de Aragua, en el marco de la segunda fase post evento sísmico en la entidad, un equipo multidisciplinario se desplegó en el municipio Ocumare de la Costa de Oro y en la parroquia Choroní del municipio Girardot con el fin de evaluar las condiciones de los distintos templos católicos de la localidad.

El equipo de trabajo estuvo conformado por trabajadores de Construaragua, Costaragua, comités religiosos y el Poder Popular, así como también funcionarios de los órganos de seguridad y prevención de riesgos quienes también avalaron cada una de las acciones realizadas durante el recorrido.

Cabe destacar que, este recorrido se ejecutó siguiendo orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad y gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y contó con el acompañamiento especial de Monseñor Enrique José Parravano Marino, líder de la Iglesia Católica en Aragua.

Dentro de las instalaciones católicas revisadas se encuentran las iglesias “Santa Clara de Asís” y “San Juan Bautista”, ubicadas en Choroní y Puerto Colombia, respectivamente.

Mientras tanto, en la parroquia Chuao del municipio Mariño se realizó el registro en el templo “Inmaculada Concepción de María”.

Por su parte, en la localidad de Costa de Oro se realizó el reconocimiento en las iglesias “San Sebastián Mártir”, “San Francisco de Asís” e “Inmaculada Concepción”, ubicadas en los sectores de Ocumare de la Costa, Cata y Cuyagua, respectivamente.

AGRADECIDOS EN COSTA DE ORO

Ante las acciones ejecutas por el Gobierno regional, en atención a los templos católicos en la comunidad de Costa de Oro, el alcalde de la localidad, Wilmer Leal, extendió sus palabras de agradecimiento a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y a la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, por todo el apoyo prestado para llevar adelante estas inspecciones.

“Gracias por enviarnos a los ingenieros civiles y geólogos que han hecho la revisión de nuestros templos, seguimos trabajando por nuestro pueblo”, expresó Leal.

Es necesario mencionar que, tras el doblete símico del pasado 24 de junio, las iglesias del Eje Costero del estado Aragua resultaron fuertemente afectadas por los movimientos telúricos, por lo que está completamente restringido el acceso a la feligresía y los oficios religiosos se están llevando a cabo en espacios abiertos o casas parroquiales con mínimas condiciones de seguridad, con el propósito de garantizar la seguridad de los fieles.

YLAI OLMOS CASTILLO / FOTOS: PRENSA GBA