Avanza rehabilitación integral del Hospital de las Familias Aragüeñas

Dentro de la planificación técnica de la Secretaria de Infraestructura, se han alcanzado progresos significativos en la recuperación del sistema hídrico del centro asistencial

CIUDAD MCY .-Enmarcado en el plan de fortalecimiento de los servicios públicos en la entidad aragüeña, el Gobierno Bolivariano de Aragua continúa desplegado el municipio Girardot con las labores de rehabilitación y acondicionamiento del Hospital de las Familias Aragüeñas (antiguo Hospital Los Samanes), perteneciente a la Comuna Agroecoturística “El Legado del Comandante Maracay Sur”.

Estas acciones cumplen con las directrices emanadas por la Gobernadora Joana Sánchez, orientadas a garantizar espacios de salud dignos y funcionales para el pueblo.

La ejecución de las obras está a cargo de la empresa estadal Construaragua, bajo la supervisión directa del Secretario de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos, Arquitecto Orlando Molina.

OPTIMIZACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO

Dentro de la planificación técnica, se han alcanzado avances significativos en la recuperación del sistema hídrico del centro asistencial. Las cuadrillas de Construaragua realizan las siguientes tareas:

Sustitución y adecuación de tuberías deterioradas que afectaban la operatividad en diversas áreas críticas.

Limpieza y optimización de drenajes para prevenir filtraciones y asegurar la salubridad de las instalaciones.

Ajustes técnicos para garantizar el suministro constante de agua potable en los servicios de atención primaria.

Este proyecto no solo representa una mejora en la infraestructura hospitalaria, sino que responde a una planificación articulada con la Comuna Agroecoturística de la zona, consolidando el compromiso de la gestión regional con la salud pública y el bienestar de los habitantes de Maracay Sur.

Con la recuperación de este centro de salud, el Gobierno de Aragua reafirma su política de mantenimiento preventivo y correctivo de la red hospitalaria estadal, asegurando que las familias cuenten con infraestructuras modernas y eficientes.

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