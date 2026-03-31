Inatur Aragua despliega en Semana Santa puntos de información

Bajo la articulación de la Gobernación del estado y las Direcciones Municipales de Turismo, se proyecta una movilización masiva a través de dos vertientes fundamentales: el turismo religioso y el recreativo.

CIUDAD MCY.- ​Con el firme objetivo de consolidar al estado Aragua como la principal potencia turística del centro del país, el equipo de Mintur – Inatur Aragua confirma su total operatividad para la temporada de Semana Santa Segura y Feliz 2026.

​Bajo una estrategia de trabajo articulado con la Gobernación del estado y las Direcciones Municipales de Turismo, se proyecta una movilización masiva que dinamizará la economía local a través de dos vertientes fundamentales: el turismo religioso y el turismo recreativo.

EXPANSIÓN ESTRATÉGICA DE 20 PUNTOS

​Para garantizar una experiencia de altura, Mintur – Inatur Aragua activó una red de más de 20 Puntos de Información Turística (PIT) distribuidos estratégicamente en toda la geografía regional. En estos espacios, personal altamente capacitado brindará orientación detallada sobre los dos momentos que definen la Semana Mayor en Aragua: el acompañamiento en las rutas de fe y procesiones históricas, así como la guía hacia balnearios, parques y zonas de montaña para el sano esparcimiento.

​En cada punto, se ofrecerá una programación cargada de identidad que incluye el rescate de juegos tradicionales como el trompo, las metras y la perinola, además del Programa Cocinerito para fortalecer la cultura culinaria y jornadas de sensibilización mediante encuestas de movilidad turística.

​FE Y TRADICIÓN: EL CORAZÓN DE ARAGUA

​La Semana Santa 2026 contará con una presencia institucional activa en las manifestaciones religiosas más emblemáticas del estado, reafirmando el compromiso con el turismo de fe. Este despliegue acompañará la devoción en la procesión del Nazareno de la Catedral de Maracay y facilitará el recorrido espiritual en la Ruta de los 7 Templos a través de los municipios Sucre, Girardot y Bolívar.

​Asimismo, se brindará atención especial en la procesión del Santo Sepulcro de Villa de Cura, reconocida como la segunda manifestación religiosa más importante del país, y en los actos litúrgicos de la Bendición del Mar que tienen lugar en las costas de Ocumare de la Costa de Oro y Choroní, donde la fe se funde con el Mar Caribe.

​TURISMO RECREATIVO Y SOSTENIBILIDAD

​La oferta recreativa de Aragua se extiende desde la Colonia Tovar, con su característico clima de montaña y gastronomía, hasta el sol y playa en Cata y Choroní. Como parte de la promoción de un turismo de conciencia, las autoridades informaron la culminación de exitosas jornadas de saneamiento ambiental en los principales balnearios previo al inicio de las festividades, garantizando espacios aptos y sostenibles para el disfrute de todas las familias.

Este despliegue se realiza bajo las líneas estratégicas emanadas por la Ministra de Turismo, Daniella Cabello, siguiendo el impulso al turismo como uno de los motores económicos fundamentales promovidos por nuestra Presidenta, Delcy Rodríguez. En Aragua, este esfuerzo se materializa gracias al liderazgo de la Gobernadora Joana Sánchez, quien a través del Plan de la Aragüeñidad continúa fortaleciendo este sector como eje dinamizador de la economía local.

PRENSA INATUR ARGAUA

FOTOS: CORTESÍA