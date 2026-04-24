Larry Devoe asume secretaría de la Comisión para la Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal

CIUDAD MCY.- Con la meta de refundar las bases del sistema penal bajo un enfoque de derechos humanos, la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, instaló formalmente la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.

A propósito de esta estructura de debate y transformación jurídica, la mandataria (E) anunció la designación del Fiscal General de la República, Larry Devoe Márquez, para asumir la secretaría de esta instancia de debate y transformación jurídica.

Rodríguez Gómez, destacó el perfil técnico y humano de Davoe: “Le pediría al Fiscal General de la República, respetuosamente si puede aceptar la secretaria. Sé que el doctor Devoe tiene amplia experiencia en procesos de consulta en materia de derechos humanos y tiene un abordaje desde la perspectiva de los derechos humanos”.

IDEAL BOLIVARIANO

La jefa de Estado (E) fundamentó la importancia de esta reforma en los ideales del Libertador Simón Bolívar, al citar su histórico discurso ante el Congreso de Angostura para subrayar que la justicia es el pilar fundamental de la República.

“Dijo nuestro Padre Libertador en Angostura: La justicia es la reina de las virtudes republicanas y sobre ella descansa la igualdad y la libertad”, recordó Rodríguez.

Asimismo, enfatizó que el objetivo primordial de esta comisión es democratizar el sistema judicial venezolano.

“Vayamos en busca del camino de Bolívar en Angostura para que podamos darle a nuestro pueblo un acceso a la justicia como un derecho humano al cual podemos ser titulares todos los ciudadanos y que ese derecho humano permita definitivamente encontrar un sistema de justicia que atienda las necesidades del pueblo venezolano”, puntualizó.

Con la instalación de esta Comisión, el Gobierno Bolivariano inicia un proceso de debate nacional orientado a transformar las estructuras penales, para garantizar que el sistema sea más humano, eficiente y cercano a la ciudadanía.

FUENTE: VTV

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