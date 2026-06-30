Avanzan inspecciones en edificaciones residenciales de Santiago Mariño

El proceso de evaluación contempla recorridos en distintas edificaciones, donde se inspeccionan elementos constructivos y condiciones de habitabilidad para determinar posibles riesgos estructurales

CIUDAD MCY.- Autoridades del Concejo Municipal de Santiago Mariño, junto al equipo de ingeniería municipal, mantienen el despliegue técnico de evaluación estructural en distintos puntos de la jurisdicción, tras los reportes de afectaciones en edificaciones y viviendas.

Las inspecciones han sido encabezadas por el jefe del órgano legislativo local, Luis Vivas, en coordinación con ingenieros municipales y personal de inspección, quienes han recorrido sectores residenciales del municipio con el fin de verificar las condiciones físicas de inmuebles que presentaron algún tipo de impacto tras el evento sísmico, esto siguiendo las orientaciones del Gobierno nacional, regional y municipal.

Durante la jornada más reciente, el equipo técnico se trasladó a las Residencias Castel Grande 2, donde se realizaron evaluaciones en áreas comunes y estructuras internas de los edificios. El procedimiento incluyó la revisión de elementos constructivos y condiciones generales de habitabilidad, con el propósito de determinar posibles afectaciones y establecer criterios de seguridad para los residentes.

Las labores se han centrado en la verificación de riesgos estructurales, sin que hasta el momento se hayan detallado informes oficiales sobre daños de gravedad en los espacios inspeccionados. El abordaje técnico se mantiene, priorizando aquellas edificaciones donde se reportaron observaciones posteriores al movimiento telúrico.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA