Gobernadora Joana Sánchez ofreció balance integral tras sismos del 24J

El reporte fue presentado desde el puesto de comando instalado frente al conjunto residencial Bosque Lindo, en el municipio Santiago Mariño, donde se informó que hasta el día lunes 29, fueron evaluados 544 edificios mediante la inspección post-sísmica “semáforo estructural”

CIUDAD MCY.- Con el propósito de informar a colectividad aragüeña sobre las acciones ejecutadas tras el doblete sísmico ocurrido en el país el 24 de junio, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, ofreció un balance oficial y detallado sobre las intensas labores de búsqueda, rescate y atención integral que se ejecutan en la entidad.

En las cercanías de la edificación afectada, en el urbanismo Bosque Lindo ubicado en el municipio Santiago Mariño, la mandataria regional, junto al presidente del Centro de Ingenieros de Aragua (CEINAR), Piero Mora y el director estatal de Protección Civil y Administración de Desastres (PCAD) Aragua, Jesús Franco, emitieron el balance hasta el día lunes 29, tras evaluar 544 edificios mediante la inspección post-sísmica “semáforo estructural”.

Asimismo, la gobernadora Sánchez mencionó que los cuerpos de seguridad y prevención se mantienen desplegados en un comando unificado, aplicando protocolos técnicos internacionales para garantizar tanto el avance seguro de las maniobras, como el debido respeto y empatía con las familias de los afectados.

CIFRAS TRAS EL DOBLETE SÍSMICO

La ​mandataria regional informó que en Bosque Lindo, se encuentra una búsqueda activa y continúan los esfuerzos incansables de rescate en el área afectada.

“En lo que respecta al espacio donde estamos, la información es una persona rescatada, atendida en el Hospital Central de Maracay, visitada constantemente por nosotros y su acompañamiento, cinco personas fallecidas”, expresó la gobernadora.

La vocera de la Aragüeñidad, dijo que a nivel estadal se registran 7 fallecidos (5 en Turmero, 1 en San Mateo, 1 en la Colonia Tovar) y 10 desaparecidos bajo escombros (Bosque Lindo).

En cuanto a los refugiados Sánchez mencionó que se encuentran atendidas en varias jurisdicciones.

“Con relación a los campamentos transitorios tenemos al día de hoy 769. Tenemos 99 en 8 hoteles de Girardot, 219 en Mariño y 444 en Tovar”, afirmó la máxima autoridad del estado.

La máxima autoridad de la región también enfatizó que no ha fallado el suministro de alimentos, ni el acompañamiento logístico para el personal de voluntarios y los afectados.

REPORTE DE INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, el presidente del CEINAR, Piero Mora, ofreció detalles sobre las inspecciones estructurales que se realizan en distintos municipios para determinar el nivel de afectación en edificaciones públicas y privadas.

“Hasta el día de hoy, a las 6 de la tarde, tenemos un balance de 544 edificaciones inspeccionadas en diferentes municipios del Estado de Aragua. De estas 544, el 84% es del municipio de Girardot. Entre esas inspecciones, hemos determinado nosotros lo que llamamos el semáforo, para hablar en términos coloquiales, respetando aquellas normas internacionales y nacionales”,’ expresó el ingeniero.

De acuerdo con esta metodología, 373 edificaciones (68,9%) fueron clasificadas en verde, lo que indica condiciones seguras; 141 (25%) quedaron en amarillo, con observaciones que requieren evaluaciones más profundas; y 30 edificaciones (5,5%) fueron catalogadas en rojo, por presentar alto riesgo estructural.

Finalmente, el presidente del Centro señalo que estas evaluaciones son de manera continua y que siguen trabajando por dar respuesta inmediata.

“Aquí evaluamos diferentes tipos de criterios a la hora de tomar una decisión, acá no se toman decisiones irresponsables. Por eso queremos llevar un mensaje de esperanza. Sabemos que quieren respuestas inmediatas, pero hay respuestas que se necesitan en un lapso de tiempo para los posibles estudios que hay que realizar. No podemos ser nosotros irresponsables de desarrollar esas respuestas inmediatas a futuro no caer en una irresponsabilidad y no lamentar’’ concluyó.

LLAMADO A LA CONCIENCIA

La Gobernadora confirmó que los centros de salud de la red pública de Aragua permanecen en alerta para atender a la población y a las familias provenientes del estado La Guaira, llegados a la entidad solo por vínculos de parentesco.

“Los guaireños y las guaireñas que han llegado al estado Bolivariano de Aragua es por una relación familiar, es totalmente por relación familiar y en esa relación familiar nosotros también nos comprometidos, en ayudar, en aportar a que las familias aragüeñas que reciben a sus hermanos, hermanas, abuelos y abuelas puedan mejorar la atención significativamente”, señalo Sánchez.

La mandataria concluyó, haciendo un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información, desmintiendo rumores malintencionados en plataformas digitales y asegurando que la prioridad sigue siendo salvar vidas.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA