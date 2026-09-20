Avanzan labores de impermeabilización en escuelas de Lamas

Equipos de trabajo ejecutaron labores de impermeabilización y rehabilitación para garantizar un inicio de clases en instalaciones dignas

CIUDAD MCY.- Con el propósito de garantizar un inicio de clases en espacios óptimos para la comunidad estudiantil, el equipo de la Alcaldía del municipio José Ángel Lamas ha desplegado equipos de trabajo en las instituciones educativas de la localidad.

Entre los abordajes realizados destacan la atención brindada en la Unidad Educativa Nacional Maestro Simón Rodríguez, ubicada en el sector El Guaril.

En este recinto, las cuadrillas de trabajo ejecutaron labores de impermeabilización para proteger la infraestructura integral del colegio.

Estas acciones forman parte de una planificación integral orientada a ofrecer los mejores espacios para el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes.

Con el objetivo es priorizar un inicio de clases alegre, cómodo así como el acceso a una educación de calidad en buenos entornos.

Estas labores han contado con el respaldo de la presidenta, Delcy Rodríguez, el ministro de educación, Héctor Rodríguez y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

Cabe mencionar que el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de seguir trabajando en las infraestructuras escolares de la localidad para garantizar espacios de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de la comunidad estudiantil.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : CORTESIA PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS