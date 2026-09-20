Rehabilitación del HCM aborda áreas de nefrología y pediatría

Las cuadrillas de labores públicas ejecutan el embellecimiento general e impermeabilización, durante una nueva etapa de obras

CIUDAD MCY.- En el marco del plan de optimización de la red asistencial del estado Aragua, la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga, encabezó un recorrido de inspección en las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM) con el objetivo de verificar el avance de las obras de rehabilitación y acondicionamiento que se ejecutan en el recinto hospitalario.

Una de las áreas de abordaje es el Servicio de Nefrologia, dónde las cuadrillas realizan el embellecimiento general con el frizado de paredes y siembra de plantas ornamentales.

Estás acciones complementan el objetivo de ofrecer espacios adecuados, con todas las condiciones sanitarias y estructurales, tanto a los pacientes como sus familiares.

Otro punto de importancia es la impermeabilización de las distintas salas dedicados al cuidado pediátrico. Entre la emergencia, consultorios y la unidad de cuidados intensivos (ucip), suman alrededor de 900m2.

Es valioso señalar que, la secretaría Belén Arteaga realizó el seguimiento de estás actividades en compañía de representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo regional, como parte de la vigilancia y contraloría de los recursos aprobados, además de su acercamiento al pueblo.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESIA @BELALEJ_ARTEAGA