Inspeccionan el CDI «Simón Bolívar» en Tovar para consolidar el primer quirófano

Autoridades nacionales, regionales y locales evaluaron la infraestructura del centro asistencial

CIUDAD MCY.- En el marco de las acciones orientadas a fortalecer el sistema público de salud en el municipio Tovar, se llevó a cabo una inspección técnica en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Simón Bolívar, sitio donde se hace el levantamiento del primer quirófano del territorio.

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‎El recorrido estuvo encabezado por el alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Suárez, quien acompañó a la presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Nellys Molina; a la Autoridad Única de Salud de Yosmary Lombano; y a la coordinadora regional de la FMBA, Velly Martínez.

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‎La comitiva efectuó una revisión directa de los espacios para certificar las condiciones operativas de la infraestructura, diagnosticar el funcionamiento de los distintos servicios asistenciales, y supervisar las labores que se ejecutan para la recuperación del recinto.

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‎Es importante reseñar que, la disposición del área de intervenciones estará diseñada y capacitada para brindar respuesta a patologías de baja y media complejidad, lo que ampliará la capacidad de atención a propios y visitantes.

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‎La articulación entre los equipos de trabajo del Ejecutivo Nacional, regional y local permite optimizar la red sanitaria, al ofrecer espacios dignos, adecuados y modernos.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS CORTESIA PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR