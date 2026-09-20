Inspeccionan el CDI «Simón Bolívar» en Tovar para consolidar el primer quirófano

Autoridades nacionales, regionales y locales evaluaron la infraestructura del centro asistencial
CIUDAD MCY.- En el marco de las acciones orientadas a fortalecer el sistema público de salud en el municipio Tovar, se llevó a cabo una inspección técnica en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Simón Bolívar, sitio donde se hace el levantamiento del primer quirófano del territorio.
El recorrido estuvo encabezado por el alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Suárez, quien acompañó a la presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Nellys Molina; a la Autoridad Única de Salud de Yosmary Lombano; y a la coordinadora regional de la FMBA, Velly Martínez.
La comitiva efectuó una revisión directa de los espacios para certificar las condiciones operativas de la infraestructura, diagnosticar el funcionamiento de los distintos servicios asistenciales, y supervisar las labores que se ejecutan para la recuperación del recinto.
Es importante reseñar que, la disposición del área de intervenciones estará diseñada y capacitada para brindar respuesta a patologías de baja y media complejidad, lo que ampliará la capacidad de atención a propios y visitantes.
La articulación entre los equipos de trabajo del Ejecutivo Nacional, regional y local permite optimizar la red sanitaria, al ofrecer espacios dignos, adecuados y modernos.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS CORTESIA PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR