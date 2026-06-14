Avanzan mejoras en el complejo deportivo de San Casimiro

En el recinto se realizó la plantación de árboles y la construcción de bancos públicos que permitirán que el espacio este completamente equipado

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de consolidar espacios públicos óptimos y ecológicos, se realizó en las áreas verdes del complejo deportivo “Gilberto García” de San Casimiro una jornada de reforestación que contempló la plantación de ejemplares de Chaguaramos.

La actividad fue encabezada por el alcalde de la jurisdicción, Mayker López y la cuadrilla de Servicios Públicos de la jurisdicción.

El mandatario local, junto al equipo, ejecutó las labores de excavación, aplicación de abono y demás técnicas necesarias para realizar la plantación correcta de los árboles, los cuales aportarán sombra y aire limpio al recinto.

AVANZA LA OBRA

De forma simultánea, la cuadrilla de Servicios Públicos del municipio avanzó con la construcción de los nuevos bancos públicos que estarán en las instalaciones del complejo.

Estas acciones no solo buscan embellecer el entorno natural del Complejo Deportivo “Gilberto García”, sino también, consolidar áreas de descanso óptimas condiciones y un equipamiento urbano óptimo para el bienestar de los sancasimereños.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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