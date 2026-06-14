Trabajadores del Minhvi Aragua disfrutaron de una jornada de esparcimiento en el PAM

CIUDAD MCY.- Los espacios del Parque Acuático Maracay (PAM) se llenaron de sonrisas, adrenalina y sano esparcimiento durante la jornada recreativa especial dirigida a los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda (Minhvi) en el estado Aragua y sus familiares.

La actividad, enmarcada en las políticas de bienestar social impulsadas por la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, el director ministerial, Fernando Álvarez; el ministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, M/G Jorge Márquez, y la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, fue planificada con el objetivo de premiar el esfuerzo diario de la fuerza laboral y regalarles un día diferente fuera de las oficinas.

En este sentido, Wendy Leal, coordinadora de Gestión Humana del Ministerio en Aragua, destacó el impacto positivo de estos encuentros. “Siguiendo los lineamientos de nuestra Gobernadora y nuestro director ministerial, nos activamos para regalarle este día de esparcimiento a nuestro equipo. Para la gestión, el trabajador es lo más importante, y ver a los niños disfrutar de las piscinas y a los compañeros compartir en un ambiente tan bonito nos llena de satisfacción», expresó.

Durante el despliegue, los asistentes disfrutaron al máximo de las diversas atracciones del parque, incluyendo los toboganes, la piscina de olas y las áreas infantiles, propiciando un ambiente de alta motivación y compañerismo. Asimismo, las familias contaron con refrigerios suministrados de manera gratuita durante la jornada, pudiendo degustar pizzas, hamburguesas, perros calientes y combos familiares, sin costo alguno, como parte de las atenciones brindadas para garantizar el bienestar y disfrute de todos los participantes.

LA VOZ DE LOS TRABAJADORES

El ambiente festivo quedó reflejado en los testimonios de los servidores públicos, quienes asistieron masivamente junto a sus hijos, nietos y sobrinos.

“Hacía falta un día así para salir de la rutina y compartir con los compañeros en otro ambiente. Las atracciones están excelentes y los niños se lo han gozado completo. De verdad agradecido con la gestión por tomarnos en cuenta”, manifestó el trabajador Humberto Velásquez.

Por su parte, Clariwil Silvera, trabajadora del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), expresó su satisfacción por formar parte de esta actividad. “Me siento muy agradecida por la oportunidad de compartir este hermoso día junto a mi familia. Hemos disfrutado de cada espacio del parque y de todas las atenciones brindadas. Agradezco a la gobernadora Joana Sánchez, al director ministerial Fernando Álvarez, al ministro Jorge Márquez y a la presidenta encargada Delcy Rodríguez por impulsar este tipo de iniciativas que benefician a los trabajadores y sus familias”.

Asimismo, Yuraima Fernández destacó el compromiso de las autoridades con el bienestar del personal. “Ha sido una experiencia maravillosa. El Ejecutivo nacional junto a la gobernadora Joana Sánchez y el director ministerial Fernando Álvarez se preocuparon por brindarnos un espacio para el sano esparcimiento de los trabajadores y sus familias. Todo estuvo muy bien organizado y agradecemos este gesto que nos permite compartir y recrearnos en un ambiente diferente”.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el desarrollo integral, la salud mental y la unión de la gran familia de la vivienda en la región.

PRENSA VIDA

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