Ciencia, Tecnología y Arte se fusionan en la UEN “Luis Augusto Machado Cisneros”

Los estudiantes de la institución presentaron una revista científica para ofrecer una comprensión más integral del mundo

CIUDAD MCY.- La Unidad Educativa Nacional Luis Augusto Machado Cisneros anunció el inicio de un innovador proyecto pedagógico que busca integrar la ciencia y la tecnología con el arte, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ciencias y Tecnología.

La iniciativa, liderada por la profesora Dinora Lorca, tiene como objetivo principal resaltar la importancia transversal del arte en disciplinas fundamentales como la física, química, matemática y biología. Según explicó la docente, el proyecto busca demostrar cómo estas áreas se articulan para ofrecer una comprensión más integral del mundo.

El proyecto pone un foco especial en los artículos científicos y tecnológicos, abordando temas de vanguardia como la robótica y la astronomía. La profesora Lorca subrayó que la tecnología debe ser vista como una «base fundamental para la vida».

Como resultado tangible de esta articulación, los estudiantes desde primer hasta quinto año trabajarán en la elaboración de su propia revista científica. Este proceso de creación y divulgación ha comenzado el día de hoy y se extenderá hasta el próximo viernes.

Desde la institución, se hace un llamado abierto a todos los miembros de la comunidad para que participen y se involucren en estas actividades. El objetivo es que todos sean «coparticipantes de la importancia que tiene la ciencia para la vida».

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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