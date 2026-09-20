Jornada de atención social favoreció a más de 500 familias de Mariño

En este operativo se ofrecieron consultas médicas, entrega de insumos y venta de alimentos a precios accesibles

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Vecinos y Vecinas más de 500 familias de la urbanización San Pablo ubicado en el municipio Santiago Mariño, fueron beneficiadas con una jornada integral de atención social, salud y venta de alimentos a precios solidarios.

El operativo contó con la participación del Enlace Regional para la Atención de Vecinos y Vecinas, Ángelo Bernal en conjunto con el Ministerio de Alimentación del estado Aragua y representantes de la comunidad.

Bernal destacó que estás acciones responden a las instrucciones dadas por la gobernadora Joana Sánchez, el alcalde Carlos Guzmán y las orientaciones del Plan Vecinos y Vecinas, enfocado en llevar atención directa a las comunidades que resultaron afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Durante el operativo se realizaron consultas de atención médica general, pediatría y odontología, así como entregas directas de medicamentos e insumos a personas en cama y con discapacidad.

Asimismo, se ofrecieron productos de la canasta básica, como víveres, carne y pollo a precios accesibles.

“Los médicos visitaron los hogares de nuestros vecinos encamados y con discapacidad, obsequiándoles pañales desechables para adultos y medicamentos pediátricos” comentó Angélica Aparicio residente de la urbanización San Pablo.

De igual manera, Juan Carlos Páez vecino de la comunidad habló positivamente de la jornada.

“Es una jornada bastante completa que nos permite ahorrar un porcentaje considerable en la compra de la cesta básica. Estamos muy agradecidos por el despliegue realizado por la Gobernación”.

Finalmente, el Enlace Regional reafirmó que estás jornadas de atención integral van a continuar desplegándose en el resto de los municipios del estado Aragua de manera conjunta con los

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : CIUDAD MCY