Avanzan trabajos de rehabilitación integral en comedor de la Unefa extensión Tovar

La obra no solo favorecerá a estudiantes sino también a docentes, personal administrativo y obrero que hace vida en la institución

CIUDAD MCY.- En aras de garantizar espacios educativos dignos, seguros y de calidad, avanzan los trabajos de restauración integral en el techo del área del comedor de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa), extensión Tovar.

Esta importante obra está enmarcada al Plan de la Aragüeñidad, iniciativa de Joana Sánchez, vocera del Pueblo de Aragua que, busca mejorar las condiciones de estudio y brindar una experiencia académica gratificante a la comunidad universitaria.

En el sitio, las cuadrillas de la alcaldía de Tovar ejecutan la colocación de láminas de zinc y en el acondicionamiento de la estructura para consolidar un área moderna, segura y óptima que no solo favorecerá a los estudiantes sino también a docentes, personal administrativo y obrero que hace vida en la institución.

Estas acciones permitirán corregir fallas previas y asegurar la funcionalidad correcta de todas las áreas que componen la Unefa.

Con esta obra el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el desarrollo educativo apostando por la recuperación de las universidades como pilar fundamental para el futuro del estado Aragua.